В белом платье на тонких бретелях: актриса Анна Кошмал примерила нежный образ

Актриса Анна Кошмал поделилась кадром с фотосессии. Читай, чтобы узнать больше.

Украинская актриса Анна Кошмал наиболее известна по роли Жени Ковалевой в сериале “Сваты”. Сейчас страница девушки в Instagram насчитывает более 500 тысяч фолловеров, а каждая ее новая публикация получает сотни лайков и восторженных комментариев.

На днях Анна опубликовала фото, на котором позирует в белом коротком платье на тонких бретелях. Лаконичные босоножки и чокер в тон наряда гармонично дополнили образ, а перо павлина в руках актрисы придало ему особого шарма.

К слову, 25-летняя Анна Кошмал не только хорошая актриса, но и заботливая мама. Звезда сериала “Сваты” и “Слуга народа” вышла замуж несколько лет назад и сейчас воспитывает двухлетнего сына Мишу. Имя избранника девушка не называет, однако его фото изредка появляются в соцсетях Ани.

: showbiz.clutch.ua