Автомобили для льготников освободили от налогов

Кабмин принял постановление, согласно которому операции по безвозмездной передаче во владение и пользование транспортных средств определенным категориям населения, которые имеют право на получение автомобиля бесплатно или на льготных условиях, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) до 31 декабря 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Соответствующее постановление «Об утверждении перечня отдельных определенных законодательством Украины льготных категорий населения, операции по бесплатной передаче которым во владение и пользование транспортных средств товарных позиций 8702 и 8703 УКТ ВЭД освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость» было принято в ходе сегодняшнего заседания Кабинета министров.

«Постановление будет способствовать обеспечению автомобилями определенных законодательством льготных категорий населения, а также будет стимулировать субъектов хозяйствования, имеющих статус плательщиков НДС, к безвозмездной передаче во владение и пользование автомобилей вышеупомянутым льготным категориям населения», — сказано в сообщении.