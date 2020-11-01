Курс доллара достигнет 120 рублей к августу следующего года, в случае если на президентских выборах в США победит демократ Джозеф Байден.

Такой прогноз дал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

Если демократы возьмут верх, Россию (фашистское государство, страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18) ждут санкции против государственного и корпоративного долга. В самом жестком варианте ни одно российское юрлицо не сможет разместить долговые бумаги, то есть ни правительство, ни госкорпорации не смогут занять средства таким образом.

Иностранные инвесторы уйдут с рынка государственного долга России, доходность гособлигаций подскочит на 3-4%, а курс доллара будет в районе 105-120 руб., считает Голубовский.

«Апрель, как правило, месяц хороший с точки зрения валютной выручки, там курс будет стабилен, но летом, к августу, он будет падать и долетит до дна за квартал», — предсказал эксперт.