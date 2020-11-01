Карабах: нове перемир’я зірвано в першу добу

Військово-повітряні сили Азербайджану розбомбили в Нагірному Карабасі місто Мартуні і сусідні з ним населені пункти, повідомило Міноборони Вірменії 1 листопада.

Баку зі свого боку звинуватив Єреван в обстрілі на вірмено-азербайджанському державному кордоні.

“У ніч на 1 листопада в різний час з території Бердського, Чамбаракського і Горіського районів Вірменії противником були обстріляні позиції наших армійських підрозділів, розташованих в Товузському, Кедабекському і Губадлінському районах Азербайджану”, – йдеться в повідомленні Міноборони Азербайджану.

У відомстві уточнили, що обстріли велися з артилерії, мінометів і стрілецької зброї. В Єревані заявили, що режим припинення вогню порушив Баку. “Ніч на 1 листопада в місті Мартуні та прилеглих населених пунктах Арцаха була неспокійною. ЗС Азербайджану завдали ударів по місту, застосувавши бойову авіацію.

В результаті ударів є безліч руйнувань. Вранці обстріл відновився”, – написала в Telegram представник Міноборони Вірменії Шушан Степанян. За її словами, обстрілу також зазнали села Аскеранського району. Постраждалих серед мирного населення немає.