Представитель Зеленского в «КС» Вениславский лоббирует своего брата на прокурора одесской области

Представитель Президента в Конституционном суде и по совместительству народный депутат от «Слуги Народа» Федор Вениславский втягивает Владимира Зеленского своими действиями не только в конституционный скандал, но и в коррупционный.

Как оказалось, Федор Вениславский через свою давнюю подругу Ирину Венедиктову, которая сегодня является Генеральным прокурором Украины, лоббирует своего младшего брата Вадима на должность прокурора Одесской области. В связи с этим в Одессе уже назревает большой скандал. Во первых, Вадим Вениславский был люстрирован: при Януковиче он занимал руководящие должности в прокуратуре Волынской области, но каким-то чудом, после того как его брат Федор стал народным депутатом от «Слуги Народа», спустя целых 5 лет, в 2019 году, киевский окружной суд отменил люстрацию в отношении Вадима и постановил восстановить последнего в должности и выплатить заработную плату в полном объеме.

Вадим Вениславский

Несмотря на то, что Генеральная прокуратура продолжает подавать апелляции на решение суда и фактически судится с Вениславским, Ирина Венедиктова восстановила его на работе! И не просто восстановила, а сначала взяла его работать на высокий пост в ГПУ, а спустя месяц отправила «рулить» Одесской областной прокуратурой, сначала в должности первого зама, а теперь и с приставкой И.О. Не находите эти действия абсурдными?

В связи с этим скандальным нарушением закона, сразу же после приезда Вадима Вениславского в Одессу на «работу» в городе начались протесты.

Активисты потребовали от Ирины Венедиктовой немедленно уволить Вениславского.

«Мы обращаемся к генеральному прокурору, которая декларировала, что будут новые люди, прошла реформа генерального Офиса. Сегодня брат Вениславского является нардепом от «Слуги народа», родной брат его, эта связь тоже не лучшим образом характеризует действия сегодняшней власти, которая каким-то способом дает гарантии – «можете восстанавливаться», – говорит Константин Цховребашвили, председатель Одесской областной люстрационной комиссии.

Но на этом «шапито» с законом не заканчивается. Как нам удалось узнать, Вадим Вениславский вопреки требованию закона, даже не проходил аттестацию и собеседование в органах прокуратуры, которые включают в себя проверку на знание законодательства и соответствие кандидата моральным и этическим принципам прокурора. Правильно, зачем проходить аттестацию когда твой брат работает с Президентом и является целым народным депутатом?

Так же, политолог Владимир Воля сообщал, что к назначению Вениславского причастен его земляк и старший товарищ Игорь Палица.

Более того, как сообщают наши источники в ГПУ, Вениславский, который ранее являлся заместителем прокурора Волынской области, был поставлен в те годы на эту должность лично Артемом Пшонкой, сыном бывшего Генпрокурора — для сбора денег в коррупционных схемах.

После того, как в последнии дни фамилия братьев Вениславских на слуху, в Телеграм-канал «Темный Рыцарь» который обличает нардепов от партии «Слуга Народа» и рассказывает об их «схематозах» появилось сообщение подтверждающие нашу информацию о том, что Вадима Вениславского всеми правдами и неправдами протаскивают на должность Прокурора Одесской области.

Как сообщается в Телеграм-канале, Вениславский уже поднял таксу незаконных сборов в городе в несколько раз, и берет по 10000$ за приём от бизнесменов. «Типичный брат типичного «слуги народа» подытожили в посте.

Всего за месяц работы Вениславского на посту он уже успел попасть в ряд скандалов. В конце сентября сообщалось, что он незаконно назначил себе заместителя, а на прошлой неделе СМИ сообщали, что Вениславский начал по крупному «обилечивать» застройщиков. Оно и не удивительно, прокуроры нынче меняются на посту каждый полгода, за это время надо успеть урвать как можно больше.

Как там говорил Зеленский, кумовства больше никакого не будет? Ну-ну.