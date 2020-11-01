Американська компанія Chevrolet створила комплекти для переробки старих машин в електрокари. Придбати їх можна буде вже в наступному році.

Для того, щоб познайомити громадськість з цією технологією виробник описав процес переробки K5 Blazer 1977 року в електромобіль. Зроблено це було за допомогою практично готового до масового виробництва комплекту двигуна eCreate.

Так, компанія встановила в Blazer практично 90% нових компонентів повністю електричного автомобіля Chevrolet Bolt, причому прямо з заводу. Впроваджені в машину були як двигун потужністю 200 кінських сил, так і батарея на 60 кВтг, яку вирішено було розмістити у вантажному відсіку машини. За допомогою промислових контролерів і джгутів проводів фахівці оснастили Blazer навіть підтримкою рекуперативного гальмування. У той же час, в рамках модернізації машини не були порушені роздавальна коробка, карданний вал і осі.

На даний момент інформація про те, в яку ціну обійдеться користувачам переробка старих машин в електрокари – невідома.

: mmr.net.ua

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