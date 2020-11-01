У разі заповнення 52 тис. ліжок пацієнтами із COVID-19 медики обиратимуть, кого госпіталізувати, а кого – ні, – Степанов

52 тис. ліжок, виділені для пацієнтів з коронавірусом, дуже швидко заповнюються. У разі повного заповнення цих ліжок, медиками доведеться вибирати, яких пацієнтів прийматимуть на лікування, а яких – ні.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За словами глави МОЗ, у медичної системи країни є межа. “І ця межа дуже конкретна. Це – 52 тисячі ліжок в цілому у країні”, – підкреслив міністр. Степанов додав, що 52 тис. ліжок – це 30% від усього ліжкового фонду.

“Інші хвороби не на канікулах, і цим людям теж треба надавати допомогу, лікувати інсульти, інфаркти, інші хвороби. … Але з такою динамікою, коли у нас насьогодні 26 тис. 593 людини. Ці 52 тисячі ліжок дуже швидко заповнюються, а потім нам доведеться застосовувати відповідні алгоритми щодо сортування і вибору пацієнтів, яких ми будемо приймати на лікування, а яких – ні.

Це можливості нашої медичної системи”, – пояснив глава МОЗ. Водночас Степанов зазначив, що станом на квітень максимальна кількість потенційних ліжок для лікування хворих COVID-19 була 12 тис. “Думаю, що в квітні ми б не витримали навантаження тисячі хворих на добу. Зараз ми витримуємо навантаження майже вже в 9 тисяч”, – підсумував міністр.