В горсовет Бахмута прошел экс-регионал-сепаратист Лукьянов

Бывший народный депутат трех созывов от Партии регионов, член «Оппозиционного платформы – За жизнь» Владислав Лукьянов прошел в городской совет Бахмута Донецкой области.

Как сообщается на сайте ЦИК, Лукьянов получил 287 голосов (46,81% от квоты).

В апреле 2014 года Лукьянов участвовал в захвате сепаратистами горисполкома в Харцызске.

«13 апреля 2014 года Лукьянов вместе с толпой казаков, гопников и российских «туристов» участвовал в захвате горисполкома в Харцызске. Тогда после захода в Славянск группировки Гиркина подобные захваты прошли по всей области, и Харцызск не стал исключением. В тот день с захваченного здания были сорваны украинские флаги, а вместо них была вывешена символика «ДНР», – писал о Лукьянове журналист Денис Казанский.

Также экс-регионал выступал на митинге под флагами сепаратистов, поддерживал «референдум» по отделению Донбасса от Украины, рассказывал о том, как предостерегал бойцов ВСУ применять силу против «своего народа».

Напомним, в 2019 году общественная организация «Корали», которую возглавляет Лукьянов, была допущена к выборам нового состава общественного совета при Киевской городской госадминистрации.