Медики назвали пять простых способов омолодить организм на клеточном уровне

Косметические бренды и фармацевтические компании зарабатывают огромные деньги на желании человека продлить молодость. Однако, ни дорогой крем, ни супер-добавка не помогут в этом вопросе, поскольку никак не влияют на ДНК или теломеры. Ученым удалось выяснить, какие 5 простых способов помогут вам омолодить организм на клеточном уровне, передает FaceNews.ua.

Правильные напитки

Нельзя пить магазинные соки и газировку: это источник сахара, который является известным “врагом” иммунной системы и молодости. Лучше всего пить полезные напитки – овощные соки, элитные сорта чаев, 3 чашки кофе в день, какао и травяные сборы.

Отношение к жизни

Не стоит проводить жизнь в ожидании подвоха: пессимисты живут меньше, а стареют быстрее. Ученым удалось выяснить, что позитивный настрой на самом деле способствует долголетию. Поэтому вам стоит начать качественную работу над собой, чтобы воспринимать жизнь как комплекс возможностей, а не концентрироваться лишь на препятствиях.

Спорт Физическая активность должна быть с вами каждый день. Зарядка, несложные упражнения, гимнастика, йога, – этим вы можете заниматься дома абсолютно бесплатно, заботясь о своем здоровье. Также стоит гулять хотя бы 1 час в день при любой погоде.

Поменяйте тактику борьбы со стрессом

Нервное напряжение сокращает жизнь и приводит к преждевременному старению. Если вы стали замечать за собой раздражительность, усталость, апатию и головные боли, то это означает, что ваши нервы уже на пределе и пора что-то с этим делать. Начните с простого – дыхательные практики, медитация, ароматерапия, горячая ванна. Также стоит снимать стресс в тренажерном зале, сауне или бассейне.

Отдыхайте качественно

Нельзя ставить работу и карьеру выше своего здоровья: известно, что трудоголики имеют высокий риск смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому высыпайтесь и найдите тот вид отдыха, который поможет вам “перезагрузиться”.

: facenews.ua