В Украину пытались завести психотропы и наркотики, замаскированные под гуманитарную помощь

Украинские пограничники в пункте пропуска «Ужгород» обнаружили гуманитарную помощь, которая на самом деле оказалась партией психотропных и наркосодержащих веществ.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

«Согласно предъявленным товаросопроводительным документам, водитель — гражданин Украины, из Германии в Ивано-Франковск должен был доставить гуманитарную помощь. Однако во время погранично-таможенного контроля правоохранители заметили среди груза коробки с лекарствами. Оказалось, что среди них перемещали большое количество наркосодержащих и психотропных медпрепаратов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в грузовике нашли около 640 единиц медпрепаратов. Общая стоимость составляет 19 000 гривен. Таможенники уже изъяли товар.