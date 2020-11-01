Зеленский: Демарш КС, это сговор старых элит и олигархов против президента и страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Конституционного суда об отмене электронных деклараций является сговором старых элит. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Это уже совсем не о честной политической конкуренции. И совсем не о Конституции, верховенство права и законности», — считает он.

По мнению Зеленского, решение суда говорит о «традиционной грязной политике».

«Это о сговоре старых элит, которые вообще не хотят нормального государства тут. Это о том, как нельзя делать в современном мире», — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что сегодня на одной чаше весов находится то, ради чего украинцы боролись на майданах. Также он считает, что на очереди судей КС также сокращение Высшего коррупционного суда.

По его мнению, на второй чаше весов находится полноценная свобода и полноценное современное государства, где чиновники должны декларировать свои доходы и садиться в тюрьму, если его затраты превышают эти доходы.

«На второй чаше весов все мы, граждане свободной страны. Той, которую мы до сих пор стараемся вырвать у олигархов», — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что демарш КС является проявлением сговору части старых элит и олигархов против Украины и Президента.