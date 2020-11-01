Повінь – зміна системи

Menu
Close

Девід і Вікторія Бекхеми хочуть запустити шоу про самих себе

01.11.2020

За інформацією джерел, близьких до Девіда та Вікторії, подружжя Бекхемів готуються до запуску свого нового шоу на платформі Netflix. Пара начебто вже підписала контракт з стрімінговим сервісом на суму 20 мільйонів доларів.

Шоу буде зосереджено навколо нинішнього життя знаменитого футболіста, якого кожен день будуть всюди супроводжувати камери, але в нього також увійдуть рідкісні кадри з особистого архіву родини Бекхемів.

Оператори також будуть супроводжувати Девіда під час його ділових поїздок по світу.

: bilshe.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.

Читайте також:   У Швеції байкери влаштували перестрілку біля ТЦ: є поранені
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *