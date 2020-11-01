Девід і Вікторія Бекхеми хочуть запустити шоу про самих себе

За інформацією джерел, близьких до Девіда та Вікторії, подружжя Бекхемів готуються до запуску свого нового шоу на платформі Netflix. Пара начебто вже підписала контракт з стрімінговим сервісом на суму 20 мільйонів доларів.

Шоу буде зосереджено навколо нинішнього життя знаменитого футболіста, якого кожен день будуть всюди супроводжувати камери, але в нього також увійдуть рідкісні кадри з особистого архіву родини Бекхемів.

Оператори також будуть супроводжувати Девіда під час його ділових поїздок по світу.

: bilshe.com

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