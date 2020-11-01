Рішення КСУ це прояв змови старих еліт і олігархів, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення Конституційного суду щодо декларування публічним проявом змови частини старих еліт і олігархів. За його словами, зараз на шальках терезів: знищення того, за що боролися на Майданах, та повноцінна свобода. Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі.

Зеленський зазначив, що судді нібито злякалися відповідальності.

“Вони (судді) довго сиділи в засідці. Поки не почалися, нарешті, перевірки декларацій чиновників. Поки НАБУ … не отримало право на повноцінну оперативно-розшукову роботу. Поки не запрацював ВАКС … І ось тут їм усім стало страшно”, – заявив він. Президент додав, що наступним судді хочуть порушити роботу Вищого антикорупційного суду, який “саджатиме топ-крадіїв за ґрати”.

“Демарш Конституційного суду – це публічний прояв змови частини старих еліт і олігархів проти президента і проти країни. Конкретно проти. Бо тільки слабкий президент і слабка держава – запорука збереження їхнього корупційного способу життя”, – додав Зеленський.