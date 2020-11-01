«Барселона» из-за финансовых проблем до конца года может обанкротиться – СМИ

ФК «Барселона» объявит о банкротстве уже в начале 2021 года, если не договорится с игроками о сокращении зарплат.

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на «Евроспорт», информирует UAINFO.org.

28 октября Жозеп Бартомеу подал в отставку – в клубе сменится руководство впервые за 6 лет. К президенту было много претензий, одна из главных – глубокий финансовый кризис, к которому привело команду его правление. Как выяснилось, проблемы даже серьезнее, чем казалось.

По информации СМИ, каталонцы должны согласовать с игроками сокращение зарплатной ведомости на 190 млн евро до 5 ноября – это почти треть от общего зарплатного бюджета команды. В противном случае «сине-гранатовые» обанкротятся уже до конца 2020 года. Переговоры между юристами клуба и представителями игроков стартовали 30 октября.

Отдельной головной болью для каталонцев станет Лионель Месси – клуб обязан будет выплатить капитану финансовый бонус, если Лео так и не продлит истекающий летом 2021-го контракт.