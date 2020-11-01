Патріарх Варфоломій: ПЦУ є єдиною канонічною Православною Церквою в Україні

Вселенський Патріарх Варфоломій підтвердив, що нова автокефальна Церква України є єдиною канонічною Православною Церквою на території Української Держави, а Митрополит Київський та всієї України її канонічний Предстоятель.

Про це йдеться у листі Патріарха Варфоломія засновникам ГО «Центр релігійної безпеки» та редакторам видання «Церкваріум» Тетяні Деркач та Дмитру Горєвому, інформує UAINFO.org.

Пропонуємо текст документу у повному обсязі:

«Пану Дмитру Горєвому та пані Тетяні Деркач, засновникам ГО «Центр релігійної безпеки» та редакторам Церкваріума, улюбленим дітям нашої Мірності у Господі: Благодать і мир від Бога. У відповідь на ваш лист від 20 липня 2020 року, вих. № 7, ми хочемо нагадати, що 11 жовтня 2018 р. Святий і Священний Синод Вселенського Патріархату, Церкви Матері Київської Митрополії, скасував Патріаршу та Синодальну Грамоту видання від 1686 р. Цей лист надав, в якості форми «поблажливості», Московському патріарху право лише висвятити митрополита Київського, котрий повинен бути обраний духовно-мирянськими зборами своєї єпархії і поминатиме під час Божественної літургії «серед перших» Вселенського патріарха, «який є джерелом і початком, що височить скрізь над усіма парафіями та єпархіями», проголошуючи та підтверджуючи свою канонічну залежність від Церкви Матері Константинополя.

Того ж дня Святий і Священний Синод також вирішив задовольнити апеляційні прохання Філарета Денисенка, Макарія Малетича та їхніх послідовників, які опинилися в розколі не з догматичних причин, канонічно відновивши ієрархів і духовенство до їхніх статусів (звань) та відновивши вірних до причастя з Церквою, та розпочати процедуру надання автокефалії Церкві України. Згодом Вселенським патріархатом було скликано Об’єднавче духовно-мирянське зібрання (Собор) у Києві 15 грудня 2018 р.

Усі православні ієрархи в Україні отримали запрошення на цей Об’єднавчий Синод нашими патріаршими листами. На жаль, українські ієрархи, які перебувають під юрисдикцією Московського патріархату, за винятком двох (ієрархів), проігнорували наш лист-запрошення і не брали участі в Об’єднавчому Синоді, як від них очікувалось. Цей Собор обрав митрополита Епіфанія канонічним митрополитом Київським і всієї України та прийняв Конституційну хартію (Статут) Церкви України, яку було розроблено Вселенським патріархатом у листопаді 2019 року. Потім Томос, яким проголошено автокефалію Церкви України, було передано в руки митрополита Епіфанія нашою Мірністю в резиденції Вселенського патріархату на Фанарі 6 січня 2019 року. З тих пір нова автокефальна церква України є єдиною канонічною Православною Церквою на території Української Держави, та Блаженніший Митрополит Київський та всієї України має бути визнаний її канонічним Предстоятелем.

Відповідно до канонічного принципу територіальності, який є невід’ємним і постійним фактом православної еклезіології, жодна Церква не може бути присутньою в межах юрисдикції Церкви України. Тим не менше, в дусі пастирської чуйності, ми тимчасово терпимо існування українських ієрархів під Росією не як місцевих правлячих єпископів, а лише як титулярних або тих, що перебувають (мають резиденцію) в Україні, ієрархів, згідно з каноном 8 І Нікейського собору, сподіваючись, що, волею Божою, вони незабаром об’єднаються з помісною Церквою.

З цієї причини Його Високопреосвященство Онуфрій вже не розглядається як канонічний митрополит Київський, але як ієрарх, що проживає в Києві, як це було надруковано у Щорічнику Вселенського патріархату на 2020 рік. З цими думками, ми молимося Святому Духові, Утішителю який завжди зцілює Божою благодаттю немічне і доповнює те, чого не вистачає, зближує всіх ієрархів, духовенство і боголюбивих людей в Україні до єдності, і ми із задоволенням усім вам надаємо наші Патріарші благословення, даруючи вам благодать і нескінченну Божу милість. У Вселенському патріархаті, 6 жовтня 2020 року».