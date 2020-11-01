El Español: Путин хочет новый «самолет судного дня», а Трамп довольствуется старой моделью

И Соединенные Штаты, и бывший Советский Союз были близки к ядерному конфликту, который стал бы смертельным для человечества. Это спровоцировало разработку самолетов, устойчивых к электромагнитным импульсам, возникающим в результате ядерного взрыва. Так были созданы «самолеты судного дня», предназначенные для обеспечение безопасности военно-политического руководства этих стран.

Соединенные Штаты и Россия — два военных гиганта с самым большим ядерным потенциалом в мире. Есть и страны поменьше, которые вкладывают огромные средства в защиту от возможных атак. Звеном номер один цепочки ядерной защиты является обеспечение безопасности президента и военно-политического руководства страны. И лучшее место для такой защиты — воздух, пишет испанское издание El Español, сообщает UAINFO.org.

Вот почему обе державы — Россия и США — имеют в своем резерве «самолеты судного дня». Такой самолет способен сопротивляться воздействию ядерной бомбы, которая, если взрыв произойжет недалеко, угробит любой другой, даже самый современный обычный самолет.

Летающий бункер

Именно холодная война спровоцировала разработку самолетов данного типа, устойчивых к электромагнитным импульсам, возникающим в результате ядерного взрыва. И Соединенные Штаты, и бывший Советский Союз были близки к ядерному конфликту, который стал бы смертельным для человечества. Для этого были созданы «самолеты судного дня».

Российский Ил-80 эксплуатируется со времен напряженных 1980-х годов и является улучшенной версией самолета Ил-86, разработка которого началась в 1970-х годах. Ил-80 — это воздушный командный пункт, подготовленный для размещения российских военных, включая верховного главнокомандующего — президента. Естественно, в случае реальной ядерной угрозы или после подтвержденного нападения.

В планы российского президента входит обновление парка самолетов Ил-80 путем замены на более современные. В качестве новшества выбрана модель Ил-96-400М. Это пассажирский самолет, который входит в число тех, что используются для дальних коммерческих перевозок. Ожидается, что он впервые полетит в 2021 году как современная версия нынешнего Ил-96.

«Старый самолет планируется заменить на Ил-96-400М. Это позволит значительно увеличить период боевого дежурства в воздухе и расширить радиус действия командования войсками», — сказано в сообщении ТАСС.

Ил-80 — довольно традиционный командный пункт. На его борту находятся все средства связи, необходимые для командования любым военным подразделением. Новый самолет, который пока еще не был представлен общественности, будет иметь все те возможности, что были у Ил-80. Но к ним добавятся технологические новшества, такие как снижение эксплуатационных расходов и увеличение времени автономной работы.

С точки зрения технических характеристик модели, Ил-80 является самолетом с максимальным уровнем безопасности. Он очень сильно модифицирован в сравнении с коммерческой моделью. В нем нет окон (кроме тех, которыми пользуются пилоты), оставили только пару дверей в передней части для доступа в самолет.

Четко выделяется «горб», расположенный в верхней передней части фюзеляжа самолета, предназначенный для размещения антенн спутниковой связи. Другая, более маленькая антенна расположена в нижней части самолета и служит для связи с подводными лодками по всему миру на низких частотах. Также видны два устройства, установленные на каждом из крыльев, соответствующие двум дополнительным генераторам энергии. В настоящее время в России есть четыре единицы таких вот Ил-80.

Воздушное бомбоубежище

У Дональда Трампа тоже есть «воздушное бомбоубежище», готовое к любому повороту событий. Самый безопасный самолет, доступный президенту самой могущественной страны мира, — не Air Force One, как часто полагают, а E-4 — американская версия «самолета судного дня».

Это Boeing 747-200. Причем модифицированная версия, способная противостоять любой ядерной атаке. В отличие от путинского Ил-80, Е-4 Трампа впервые поднялся в воздух в середине 1970-х годов. Он потом не раз совершал вылеты в периоды роста напряженности в отношениях между двумя странами в разгар холодной войны.

Миссия его точно такая же: служить воздушным командным пунктом для президента и военных в разгар ядерной войны. На Boeing E-4 рядом с современными цифровыми системами есть и все аналоговые системы управления, которые в случае электромагнитного импульса не перестанут работать. Этот самолет также имеет целый комплекс систем спутниковой связи для наземной и морской коммуникации, где бы войска ни ждали приказов.

Об американском самолете известно немного больше, чем о российском. Например, что в нем три жилых уровня, что в нем есть несколько залов и что он может летать более 150 часов подряд — практически неделю — благодаря заправке прямо в воздухе.