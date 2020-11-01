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В Словакии протестировали на коронавирус 2,5 миллиона человек за день

01.11.2020

В Словакии протестировали на коронавируса 2,5 миллиона людей за один день.

Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

Уточняется, что в стране за первый день  общенародного тестирования сдали тесты 2 581 113 человек.

При этом коронавирус был обнаружен у 25 850 человек, что составляет один процент от всех протестированных.

Глава правительства Словакии надеется на то, что всенародное тестирование позволит быстро обнаружить и изолировать больных коронавирусом. Тестирование делается бесплатно и проходит 15-30 минут.

В случае положительного теста человек обязан самоизолироваться на 10 дней. Те люди, которые отказываются делать тест, также должны самоизолироваться.  В первый день в пунктах тестирования образовались большие очереди.

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