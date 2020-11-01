Авто 21-века: как выглядела модель ЗАЗ, которую не удалось выпустить

В сети показали макет автомобиля ЗАЗ-1106, который отечественный автопром не успел довести до конвейера в 90-х годах прошлого века.

Соответствующие фото опубликовали в блоге “Авто-Юниор”.

ЗАЗ-1106 разработали в конце 80-х годов на базе узлов и агрегатов “Таврии”. Конструкторы ЗАЗа в те годы именно таким представляли автомобиль 21-го века.

Некоторые эксперты и автолюбители в очертаниях ЗАЗ-1106 увидели черты будущей “десятки” и ряда других автомобилей конца 90-х годов прошлого века и начала 21-го.

В 90-х годах Запорожский автомобильный завод, как и весь бывший СССР, пострадал от последствий политического и экономического кризиса начала 90-х. Тогдашнее руководство завода решило направить все мощности на выпуск и модернизацию семейства автомобилей “Таврия”.

Поэтому прототип ЗАЗ-1106, как и многие другие прототипы автомобилей СССР, так и не дошел до конвейера.

: apostrophe.ua