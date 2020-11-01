“Ощадбанк“ блокирует пенсионные карты: как получить свои деньги

Украинским пенсионерам продлили сроки действия электронных пенсионных карт до 1 января 2021 года, но не все банкоматы получили в своей программе эту информацию. По этой причине, у некоторых украинцев банкоматы «съедают» или случайно блокируют карты. Об этом сообщила советница по правовым вопросам Агентства ООН по делам беженцев Лидия Кузьменко, пишет today.ua.

По ее словам, проблем с тем, что люди не проходят верификацию, быть не должно, так как с началом карантина было отменено прохождение верификаций. Карточки пенсионерам не блокируют, но иногда банкомат «съедает» карты. Проблема в том, что Ощадбанк продлил до конца карантина возможность пользоваться картами, но не все банкоматы получили в своей программе эту информацию.

Люди, которые пользовались банкоматами не «Ощадбанка», а других банков, могли столкнуться с подобной проблемой.

Однако, переживать не стоит. Даже если банк вдруг и заблокировал карту, то Пенсионный фонд продолжает начислять пенсии. Оформив новую карту, граждане смогут получить свои пенсии обратно.

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в Украине, руководство «Ощадбанка» приняло решение продлить действие электронных пенсионных удостоверений для внутренних переселенцев, которые вынуждены были бросить свои дома и имущество, спасаясь от войны.

Всем остальным владельцам электронных удостоверений, срок действия которых истек, необходимо явиться в «Ощадбанк» и перевыпустить карту.