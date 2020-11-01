«Оппоплатформа» обратилась в суд из-за массовых фальсификаций выборов в Мариуполе в пользу «Слуг народа»

Представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» обратились в Донецкий окружной административный суд по факту массовой фальсификации результатов выборов в Мариуполе.

Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ в воскресенье, 1 ноября.

Как отмечается, на этапе подведения итоговых результатов выборов в районных комиссиях значительная часть голосов, отданных за «Блок Вадима Бойченко» были переписаны в актив партии «Слуга народа».

Всю доказательную базу с данными в протоколах с мокрыми печатями участковых комиссий, которые существенно отличаются от итоговых таблиц районных избирательных комиссий, юристы ОПЗЖ добавили к исковому заявлению.

Представители политсилы в избирательных комиссиях Мариуполя, сверили первоначальные данные протоколов с мокрыми печатями участковых избирательных комиссий, с результатами, установленными районными избирательными комиссиями. Было определено, что районная комиссия на десятках участков «перебросила» часть голосов «Блока Вадима Бойченко» партии «Слуга Народа», которую в Мариуполе возглавляет ближайшая соратница и зам действующего мэра Бойченко — Ксения Сухова.

В итоговом протоколе Территориальной избирательной комиссии с установленными результатами выборов в Мариуполе также содержится ряд подозрительных расхождений.

Во-первых, участковым избирательным комиссиям было выдано на 341 бюллетень больше, чем их было напечатано в типографии. В процентном выражении, 341 бюллетень-это 0,42% голосов, которые вдруг нашлись у «Слуг народа», чтобы дать возможность партии преодолеть проходной барьер.

Согласно 100% обработанных протоколов с мокрыми печатями от участковых комиссий, за «Слугу народа» проголосовало только 4,75% горожан, в итоговом протоколе у партии уже 5.1%.

Кроме того, в протоколе с установленным итоговым результатам выборов в горсовет Мариуполя сумма процентов голосов, отданных за все партии составляет 99,94%. Очевидно, что в спешке фальсифицируя выборы теризбирком не заметил допущенную грубую математическую ошибку.

«Собрав всю доказательную базу «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратилась с иском в Донецкий окружной административный суд о фальсификациях результатов выборов в Мариуполе. Мы требуем полного пересчета голосов и честного установления результатов голосования мариупольцев», — говорится в сообщении.

Также в партии напомнили, что согласно законам Украины за искажение результатов волеизъявления, всем причастным грозит до 10 лет тюрьмы.