Вместо Франции попали в Украину: нелегалы фатально перепутали фуры

На границе со Словакией полицейские обнаружили нелегалов, которые прятались в фуре, чтобы попасть во Францию. Впрочем, 5 мужчин приехали на украинско-словацкую границу.

Как сообщает журналист Виталий Глагола, нелегалы попали в украинский грузовик еще в Сербии, передает РБК-Украина.

Они скрылись в технических полостях фуры, поскольку думали, что машина едет во Францию. Но, как оказалось, водители поехали не по тому маршруту, что думали нелегалы.

И когда фура остановилась на границе для проверки. Нелегалы думали, что приехали в место назначения и начали стучать по полости, в которой прятались, чтобы их открыли.

Водители услышали грохот и обратились к словацким полицейским. Они и задержали нелегалов.