НБУ: Украинские банки ожидают убытки в 21 млрд грн

Основной причиной снижения прибыли украинских банков за январь-сентябрь является формирование резервов под ожидаемые убытки в сумме 20,9 млрд грн. Об этом сообщил Национальный банк.

«Для сравнения, в 2019 году банки за аналогичный период сформировали резервы на 8,3 млрд грн», – отметили в НБУ.

Кроме того, общее снижение бизнес-активности во время карантина и падение спроса на кредиты и банковские услуги, а также увеличение неплатежей по кредитам негативно отражаются на процентных и комиссионных доходах банков, подчеркивают в Нацбанке.

В результате темпы роста чистого комиссионного дохода украинских банков за январь-сентябрь были сами низкими за последние четыре года — на 0,01%.