Урожай в Украине оказался намного ниже прогноза

Сбор зерновых культур в Украине по состоянию на 26 октября составил 50,5 млн тонн с площади 12,9 млн га. Об этом сообщило министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Проса собрано 240 тыс. тонн с 147,7 тыс. га, гречихи — 99 тыс. тонн с 76,5 тыс. га, подсолнечника — 11,6 млн тонн с 5,9 млн га (92%), сои — 2,2 млн тонн с 1,08 млн га, кукурузы — 14,5 млн тонн с 3,07 млн га.

Напомним, в апреле Минэкономторг ухудшил прогноз урожая зерновых в 2020 году до 60 млн тонн из-за недостаточного уровня осадков. Ранее предполагалось, что урожай может достичь 75 млн тонн.

Как сообщалось, компании-экспортеры в 2020-2021 маркетинговом году (начался с 1 июля) смогут поставить за рубеж 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи.