У Великій Британії почали прискорену перевірку «оксфордської» вакцини від коронавірусу

Британсько-шведська компанія AstraZeneca, яка розробляє вакцину від COVID-19 разом із Оксфордським університетом, заявила, що британський регулятор медичних препаратів розпочав прискорену перевірку.

Про це речник AstraZeneca заявив у коментарі Reuters.

«Підтверджуємо, що MHRA (Агентство Великої Британії з регулювання ліків та продуктів у сфері охорони здоров’я — ред.) розпочало періодичний огляд нашої вакцини від COVID-19», — йдеться у заяві представника компанії.

Періодичний огляд — це процедура, за якої фармацевтичні компанії надають регулятору доступ до даних клінічних випробувань у режимі реального часу. Мета цього огляду полягає в якнайшвидшому затвердженні того чи іншого препарату; до нього вдаються в умовах надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я.

У п’ятницю, 30 жовтня, MHRA також розпочало періодичний огляд іншої вакцини від коронавірусу, яка розробляється американською фармацевтичною компанією Pfizer. Ця вакцина — одна з небагатьох, що перебувають на останньому, третьому етапі клінічних випробувань, як і вакцина AstraZeneca.