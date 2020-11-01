В Минске разгоняли протест шумовыми гранатами и резиновыми пулями

В Беларуси прошел еженедельный воскресный марш. Силовики разгоняли людей, используя свето-шумовые гранаты и травматическое оружие. Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

Сегодня в Минске протестующие собрались, чтобы отметить поминальный день (в Беларуси отмечается 2 ноября).

Во время шествия люди скандировали патриотические и антиправительственные лозунги.

В некоторые моменты протестующим удавалось потеснить силовиков.

Силовики при этом стянули в столицу Беларуси бронетранспортеры и другую бронетехнику.

Под конец дня силовики принялись жестоко разгонять и избивать протест. При этом они использовали свето-шумовые гранаты и стреляли по людям резиновыми пулями. Среди протестующих есть раненые.

Сообщается, что за день в Минске было задержано больше 100 людей.