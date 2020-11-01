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Европейский центральный банк запустил опрос о цифровом евро

02.11.2020

Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал опрос жителей ЕС о цифровом евро.

Об этом сообщила глава ЕЦБ Кристин Лагард, — передает Медуза.

Речь идет о розничной цифровой валюте центробанка (Central Bank Digital Currency, CBDC). «Мы начали публичные консультации, чтобы европейцы <…> могли выразить предпочтения и сказать нам, будут ли они счастливы использовать цифровой евро <…> зная, что это деньги ЕЦБ, которые доступны и на которые можно положиться», — приводит издание слова Лагард.

Опрос опубликован здесь, чтобы его пройти, потребуется регистрация, кроме того, нужно будет выбрать страну проживания из предложенного списка. В нем государства-члены ЕС, а также вариант «другое».

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