Европейский центральный банк запустил опрос о цифровом евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал опрос жителей ЕС о цифровом евро.

Об этом сообщила глава ЕЦБ Кристин Лагард, — передает Медуза.

Речь идет о розничной цифровой валюте центробанка (Central Bank Digital Currency, CBDC). «Мы начали публичные консультации, чтобы европейцы <…> могли выразить предпочтения и сказать нам, будут ли они счастливы использовать цифровой евро <…> зная, что это деньги ЕЦБ, которые доступны и на которые можно положиться», — приводит издание слова Лагард.

Опрос опубликован здесь, чтобы его пройти, потребуется регистрация, кроме того, нужно будет выбрать страну проживания из предложенного списка. В нем государства-члены ЕС, а также вариант «другое».