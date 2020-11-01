Филиппины накрыл мощнейший за 7 лет тайфун: эвакуировали почти миллион человек

Восточную часть Филиппин 1 ноября накрыл мощный тайфун «Гони», в результате которого уже погибли 10 человек и эвакуированы около миллиона жителей.

От стихии пострадали провинции Катандуанес и Албай. Скорость ветра достигала 225 км/ч с порывами до 280 км/ч, пишет Associated Press

Как отмечает ВВС, жителей предупредили о вероятных оползнях, сильных наводнениях, штормах и сильных ветрах. Главный аэропорт Манилы закрыт, а военная и национальная полиция, а также береговая охрана приведены в полную боевую готовность.



Вышедшие из берегов реки затопили прибрежные города, также около 300 домов оказались погребенными под вулканическими породами и потоками грязи с вулкана Майон, пишет Reuters.



В СМИ отмечают, что это один из самых сильных тайфунов на Филиппинах за последние 7 лет.









