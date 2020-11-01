Выборы президента Молдовы: обнародовали результаты экзитполов – будет второй тур

1 ноября в Молдове прошли выборы президента страны. Согласно результатам экзитполов, победу одержал действующий глава Молдовы Игорь Додон. Однако он не набрал более 50% голосов, поэтому следует ожидать второго тура.
Соответствующий опрос провели 1 ноября телефонным методом по заказу компании Watchdog. Согласно его результатам, Додон набрал 40,9%.
Его главная конкурентка на выборах, экс-премьер Майя Санду отстала всего на 6,3% – она получила поддержку 34,6% избирателей. Всего участие в выборах принимали 8 кандидатов.
Полные результаты экзитпола по выборам президента Молдовы
- Игорь Додон (действующий президент, сторонник пророссийской политики) – 40,9%.
- Майя Санду (лидер оппозиционной партии «Действие и солидарность», сторонница проевропейской политики) – 34,6%.
- Ренато Усатый (глава «Нашей партии», мэр города Бельцы) – 11,5%.
- Виолетта Иванова (депутат от партии «Шор») – 6,3%.
- Андрей Нэстасе (руководитель политической платформы «Достоинство и правда») – 2,9%.
- Октавиан Цику (кандидат от «Партии национального единства») – 1,7%.
- Дорин Киртоакэ (лидер Либеральной партии, сторонник объединения Молдовы с Румынией) – 1,3%.
- Тудор Делиу (выдвиженец от либерал-демократов) – 0,9%.
Заметим! Поскольку каждый из кандидатов не преодолел отметку в 50%, то в Молдове пройдет второй тур выборов президента. Туда проходят Додон и Санду. Дату второго тура объявят после обнародования окончательных результатов.
Результаты экзитполов относительно выборов президента Молдовы / Взято из соцсетей
Что заявили Додон и Санду после выборов
Додон, в частности, поблагодарил не только тех, кто его поддержал, но и всех, кто отдал свой голос. Также он выразил слова благодарности ЦИК страны и правоохранителям. Последние, по его словам, обеспечили «корректный, свободный и демократический процесс голосования».
Хочу обратиться как президент и поблагодарить всех граждан республики, которые приняли участие в выборах, независимо за кого они голосовали из тех восьми кандидатов. Вы были очень активными как в стране, так и за рубежом. Вы доказали свой патриотизм. Вас волнует будущее страны,– заметил Додон во время брифинга после завершения голосования.
Санду тоже вышла к прессе после выборов. Она, со своей стороны, заявила о нарушениях и подчеркнула, что ее команда подала более 300 обращений в полицию.