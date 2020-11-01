Зеленский назвал, кто стоит за решениями КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за скандальными решениями Конституционного суда стоят «российские марионетки» и «некоторые украинские олигархи», которые чувствуют угрозу со стороны антикоррупионных органов.

Об этом глава государства написал в своей статье «Нельзя позволять украинским судам выбрасывать антикоррупционные достижения» для Financial Times, передает «Европейская правда».

«Они выступают против интеграции в Евросоюз и НАТО, сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и общества, где действуют правила, от которых выигрывают 99 процентов, а не лишь 1 процент», – пояснил Зеленский.

Президент добавил, что на Украину нападают сейчас не только извне, но и внутри страны, но она будет сопротивляться.

«Эти решения являются частью систематических усилий, направленных на то, чтобы подорвать верховенство права, откатить назад прогресс, достигнутый в борьбе с коррупцией, ослабить наше общество и экономику, и остановить евроатлантическую интеграцию Украины», – отметил глава государства.

По словам президента, его беспокоит то, что рассмотрения КСУ ждет еще ряд представлений «от пророссийских депутатов и других, поддерживаемых олигархами», и они также могут отменить достижения в ключевых реформах – по поводу банковской системы и Высшего антикоррупционного суда.

Зеленский также призвал международных партнеров продолжить поддержку Украины на фоне конституционного кризиса.

«Я призываю наших международных партнеров и союзников продолжать поддерживать нас и доказывать неправоту тех, кто пытается помешать нашему сотрудничеству и сорвать его», – подчеркнул глава правительства.