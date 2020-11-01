«После этого улица снесет здание с судьями»: журналистка рассказала о последствиях нового заседания Конституционного суда

С 10:00 3 ноября судьи КСУ намерены рассмотреть три вопроса на закрытой части пленарного заседания.

Редактор Соня Кошкина обратила внимание на первые и последний пункты повестки дня. Итак, вопрос украинского языка, по ее мнению, может «раздраконить общество».

Понятно, что решение судей несамостоятельно, все выверено и просчитано.

«Если после этого улица попросту снесет здание КСУ (с судьями заодно) и забетонирует на хрен — это, пожалуй, будет самый вегетарианский сценарий. Однако, расчет на то, что этим не исчерпается», — уверена Кошкина. Вопрос о гарантировании вкладов также непрост, каким может показаться на первый взгляд.

«Речь о том, чтобы запретить фонду гарантирования вкладов издавать нормативные акты. Чем чревато? ПОЛНЫМ юридическим откатом по всем банкам, которые были признаны неплатежеспособными с 2014-го», — отметила журналист. Это станет первым шагом на пути признания процедуры национализации коммерческих банков нелегитимной.

«Отменяем национализацию, а бывшим собственникам возвращаем все сторицей. Может, даже с учетом недополученных прибылей. Все, конечно, сразу подумали на главный национализированный банк страны. Да, и он тоже», — написала Кошкина, намекнув на «ПриватБанк».

Напомним, 30 октября президент Владимир Зеленский решил уволить весь судейский состав Конституционного суда Украины после того, как КСУ отменил антикоррупционную реформу. За скандальным решением Конституционного суда Украины по декларациям может стоять Россия. Такое заявление сделал секретарь Совбеза Алексей Данилов. Экс-президент Леонид Кравчук считает, что в данной ситуации с КСУ у Владимира Зеленского не было другого выхода. Теперь вся надежда на большинство в Раде.