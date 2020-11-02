Храбрый ретривер защитил девочку, которую ругала мама

Собаки очень привязываются к своим хозяевам и никогда не дают их в обиду. Так произошло и в семье 32-летней китаянки Сунь, которая начала отчитывать свою маленькую дочку, а стоявший рядом золотистый ретривер Гарри стал защищать ребёнка.

По словам матери, она только что купила крем для лица и, оставив его в гостиной, пошла на кухню готовить обед. Когда она вернулась, то увидела, что баночка наполовину пуста, и стала ругать дочку. Пёс в этот момент оскалил зубы, а позже положил лапу на спину плачущей девочки и прижался к ней.

Женщина записала происходящее на видео и разместила его в китайском аналоге Tik Tok — Douyin. Ролик сразу стал вирусным.

Комментаторам не понравилось такое отношение матери к ребёнку и домашнему питомцу.

Вы только что доказали то, что мы все уже знали: собаки лучше людей!

Перестаньте издеваться над собакой. Однажды она укусит хозяйку, и тогда ее назовут агрессивной. Глупые люди!

Гарри защищает себя и девочку.

Надо у вас отнять собаку.

: golos.ua