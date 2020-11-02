У еще пяти футболистов «Динамо» подтвердили коронавирус

Еще у 6 футболистов киевского «Динамо» сдали позитивные тесты на коронавирус. В частности, заболевание подтвердили у двух игроков основного состава.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный собеседник в клубе.

По его словам, из футболистов состава основы коронавирус подтвердили у Александра Караваева и Николая Шапаренко.

Согласно официальному сообщению футбольного клуба, также тестирование показало положительный результат у Дениса Гармаша.

Кроме того, положительный результат дали тесты в Миккель Дуелунда, Георгия Цитаишвили и новичка команды — румына Тудора Белуце, а также ассистента главного тренера Эмила Караса и четырех представителей персонала команды.

Все динамовцы, у которых обнаружены коронавирус, находятся на самоизоляции и чувствуют себя удовлетворительно.