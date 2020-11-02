Беларусь: количество задержанных на протестах приближается к 300

Белорусские правозащитники продолжают устанавливать количество задержанных во время сегодняшних акций протеста в городах страны. Уже известно о задержании почти 300 человек.

Об этом сообщает правозащитная организация «Весна».

По состоянию на 22:30 число задержанных на протестах в Беларуси составляет минимум 274. Среди задержанных есть несовершеннолетние и журналисты.

Часть задержанных удерживают в милицейских участках, часть уже отправили в изоляторы. Еще часть отпустили, местонахождение остальных задержанных до сих пор не установили.

Минск. Так выглядел момент взрыва рядом с протестующими в Зеленом Луге сегодня днем. Видно, как в стороны разлетались искры. pic.twitter.com/O8l4eNnUle

— TUT.BY (@tutby) November 1, 2020