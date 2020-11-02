На Донбассе фальсифицируют данные о рождаемости и смертности, — Малюська

На оккупированных территориях Донбасса так называемые «чиновники» фальсифицируют данные о смертях и рождениях. Таким образом они хотят неправомерно переоформлять недвижимость и получать помощь.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, сообщает Радіо Свобода.

При этом он отметил, что достоверно проверить это невозможно.

«Например, регистрируют смерть, чтобы переоформить недвижимость неправомерно, или рождения с тем, чтобы получить помощь. У нас нет возможности подробно и с надежностью проверить документы, представляемые на регистрацию и соответствующие процессы пройти. Соответственно, мы обнаружили достаточно большое количество сфальсифицированных данных», — сказал Малюська.

Министр отметил, что борьбе с фальсификациями данных мешает бюрократическая система.

«Для подачи исков необходимо оплатить пошлину. Причем речь идет о нескольких миллионах. А у нас таких денег в бюджете сейчас пока не запланировано», — сказал Малюська.