Принцеса Мері одягнула костюм у стилі Кейт Міддлтон (фото)

Данська принцеса Мері своїм новим виходом нагадала нам образи інших ікон стилю – Кейт Міддлтон, і королеву Летиції.

Так, для відкриття багатофункціонального Центру здоров’я вона вибрала версію “двійки” Dolce & Gabbana: приталений жакет в тонку костюмну смужку і широкі брюки.

У своїй країні Мері є патроном охорони здоров’я і протегує всіляких національним ініціативам в цій області. У тому числі принцеса просуває імідж Данії як держави-виробника важливих велнес і медичних продуктів.

: bilshe.com

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