Последствия землетрясения в Турции: под обломками нашли живого 70-летнего мужчину

После мощного землетрясения в Измире турецкие спасатели нашли под обломками 70-летнего мужчину. Он находился там в течение 33 часов после трагедии на Эгейском побережье Турции и греческих островах.

Ахмета Сытыма спасли под обломками одного из 20 жилых домов, разрушенных в районе Байракли Измира. Он находился в процессе реконструкции из-за недостаточной сейсмостойкости.

Власти Турции 1 ноября 2020 года сообщили, что количество погибших в Измире достигло 58 человек. Двое подростков погибли на греческом острове Самос.

На данный момент нам известно, что 58 наших граждан погибли в результате землетрясения и 896 человек получили ранения,– отметил президент Турции Тайип Эрдоган.

По его словам, правительство намерено залечить раны братьев и сестер в Измире до того, как начнутся холода и дожди.

Важно! В Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции сообщили, что раненые есть не только в Измире, но и в Айдыне, Манисе и Балыкесире. Больше о мощном землетрясении читайте здесь.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджи подтвердил, что примерно 702 пострадавших уже выписаны из больниц, а 8 остаются в отделениях интенсивной терапии.