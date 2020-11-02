Алиев назвал письмо Пашиняна Путину признанием поражения Армении в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал письмо премьера Армении Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи – признанием поражения в Нагорном Карабахе.

Во время встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, Ильхам Алиев заявил, что у Армении нет оснований просить военной помощи у России, поскольку “Азербайджан проводит военные операции на признанных международным сообществом своих территориях”, – передает Эспрессо.

“Армения фактически признала свое поражение. Как вы знаете, недавно премьер-министр Армении направил письмо президенту России Путину. Это письмо самом деле – признание поражения, потому что была запрошена военная поддержка России, тогда как для этого нет никаких оснований”, – сказал Алиев.

Он подчеркнул, что “на территории Армении никакие операции не проводятся” “У нас и нет таких планов. Если бы были, мы осуществили бы это в июле текущего года. Как вы знаете, тогда Армения напала на нас на государственной границе, и мы, не пересекая государственную границу, вывели их с наших земель.

Поэтому, с одной стороны, он признает свое поражение – об этом свидетельствует отправка этого письма, но с другой – не хочет полностью сдаться”, – отметил Алиев.