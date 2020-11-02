В Антарктиді пінгвіни звільнились з льодової пастки

Тиждень субантарктичні пінгвіни, які наразі оселилися на острові Галіндез з метою подальшого гніздування, залишалися без їжі.

Через велику кількість льоду, який нагнав вітер, вони не могли вийти у відкрите море наловити собі криля та риби.

Але, нарешті, льодова ситуація змінилася.

“ГАРНІ НОВИНИ! Раді повідомити, що льодова ситуація нарешті змінилася, і пінгвіни вже можуть здобувати собі їжу. Ось їхній щасливий натовп 🙂 Дякуємо всім, хто переживав за них спільно з нами!”, – пишуть в Національному антарктичному науковому центрі.

: rubryka.com