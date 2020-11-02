Самое популярное в мире обезболивающее наносит непоправимый вред: в чем причина

Исследователи сходятся на мысли, что большинство случаев отравления можно было бы избежать

Парацетамол, или ацетаминофен, является одним из самых популярных болеутоляющих средств в мире. Этот препарат можно безопасно использовать для лечения несильных болей и лихорадок. Однако ученые отметили, что даже при назначении врачами более высокой дозы парацетамола, люди часто отравляются парацетамолом. И хотя он нечасто приводит к смерти, препарат может серьезно повредить печень. Об этом пишет Science Alert.

“Одна из проблем с парацетамолом заключается в том, что он не эффективен для всех пациентов или против всех форм боли. Если лекарство не помогает облегчить симптомы, может возникнуть искушение увеличить дозу, не посоветовавшись с врачом. Вот в чем настоящая проблема”, – объясняет Андреа Берден, фармакоэпидемиолог.

Многие люди не понимают, что каждая таблетка парацетамола, которую вы проглатываете, накапливается в организме. Это означает, что прием всего лишь нескольких дополнительных 1000 миллиграмм таблеток может поставить вас под угрозу передозировки, легко превышающей 4000 рекомендуемых миллиграммов в день для взрослых.

“Мы признаем, что обезболивание является сложной задачей, а другие лекарства могут иметь серьезные побочные эффекты. Но если парацетамол не дает желаемого эффекта, важно не принимать больше таблеток. Вместо этого люди должны обратиться за профессиональной медицинской консультацией, чтобы найти лучший терапевтический вариант”, – говорит Берден.

Хотя пока еще слишком рано определять точную причину отравлений, у экспертов общественного здравоохранения есть несколько мнений. Пациенты могут ошибочно принимать более сильные таблетки за более слабые, неосознанно удваивая их дозу. Если это происходит у маленьких детей, одной таблетки иногда бывает достаточно, чтобы превысить суточный минимум и подвергнуть малыша риску отравления.

Другая часть проблемы связана с недостаточным консультированием. Многие врачи и фармацевты не тратят время на то, чтобы объяснить своим пациентам, как парацетамол может накапливаться в организме, как он может влиять на печень и как препарат ограничен, когда речь заходит о хронической боли.

: rbc.ua