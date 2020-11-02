Створено батарею для електрокарів, що забезпечує пробіг у 1000 кілометрів

На виставці InterBattery 2020 в Сеулі компанія SK Innovation, що займається в тому числі розробкою і виробництвом акумуляторних блоків для електрокарів, презентувала два типи батарей нового покоління. Одна з них здатна забезпечити запас ходу в 800 км з двома 10-хвилинними підзарядками, друга – 1000 км без зупинок. Як повідомляється на офіційному сайті компанії, розробка батарей завершиться в кінці 2020 або на початку 2021 року. Очікується, що ця технологія значно покращить використання акумуляторів і сприятиме популяризації електромобілів.

Основні критерії, яких компанія дотримується в процесі створення і виробництва батарей, відображені в слогані “безпечніше, ніж будь-коли, швидше, ніж будь-коли, довше, ніж будь-коли”. У компанії вважають, що ці три критерії є запорукою успіху їхньої продукції на ринку.

«Ми будемо просувати бізнес, приділяючи першочергову увагу безпеці акумулятора і приділяючи особливу увагу збільшенню запасу ходу, швидкості зарядки і продовженню терміну служби акумулятора”, – заявив президент підрозділу акумуляторів SK Innovation Джі Дон Сеоб на виставці в Сеулі.

SK Innovation – провідний виробник акумуляторів для електрокарів і “розумних” систем зберігання і перетворення енергії (ESS). Свою першу літій-іонну батарею компанія створила в 1996 році, а з 2010 року поставляє батареї по всьому світу. Вони встановлюються на гібриди, плагін-гібриди і електрокари різних марок. Причому за всі ці роки не було зафіксовано жодного випадку загоряння батарей або ESS від SK Innovation.

SK Innovation першою почала комерційне виробництво акумуляторів типу NCM622 і 811. Особливу увагу компанія приділяє розробці батарей з тривалим терміном служби і великим радіусом дії. Але головним своїм досягненням компанія вважає створення вперше в галузі батареї з дальністю дії близько 1000 км, що зберігає свою ефективність «навіть після більш ніж 1000 циклів повних зарядок і розрядок».

: news.finance.ua