Бандит и уголовник Олег Кияшко в ожидании огромного тюремного срока зачищает интернет

Харьковский криминальный авторитет Олег Борисович Кияшко, который известен чередой рейдерских захватов и грабежей после смерти криминального авторитета и подельника Князя чувствует себя крайне не комфортно.

Кроме серии уголовных дел харьковскому бандиту предъявляют счета и представители криминального мира. Не удивительно, что у уголовника Кияшко в прямом смысле этого слова «подгорает» и он стремится придать забвению факты своей криминальной биографии.

Мы в свою очередь публикуем материал, который так мешает Олегу Кияшко в полном объёме и обязуемся более пристально обратить внимание на эту персону.

Имя Олега Кияшко известно ещё с начала 2000-х годов. Тогда в СМИ появилась первая информация о преступной группировке, действующей в Харковськой области, которая специализируется на финансовых преступлениях, рейдерском захвате земельных участков, коммерческих помещений, и, как не странно, на похищении и пытках людей.

В 2005 году Олег Кияшко впервые был замечен в финансовых махинациях. После прихода Виктора Ющенко к власти, губернатором целых 5 лет стал Арсен Борисович Аваков (как тогда, так и сейчас – непотопляемый). Олег Кияшко имел индульгенцию уже в то время, и пользовался этим вовсю, проводив фиктивные тендера, занимаясь хищением государственных и коммунальных средств. В конце 2004 года на должность первого заместителя начальника УСБУ Украины в Харьковской области назначили опытного милиционера – Черёмухина Николая Петровича. Он спустя несколько недель работы уличи Кияшко в финансовых преступлениях с коммунальной казной, и начал борьбу против бандита. Но «крыша» Кияшко уже была слишком сильной, чтобы бороться против преступника. В 2005 году Кияшко обвинил Черёмухина в причастности к заказу и подготовке покушения на него. Данное обстоятельство послужило поводом для увольнения Черёмухина с должности первого заместителя Харьковского СБУ. (Материалы у.д. под № 18050007, возбужденного прокуратурой Харьковской области 25.01.2005 г.).

В начале 2010-х годов Кияшко вместе со своим партнёром – криминальным авторитетом Вадимом Казарцевым (кличка – «Князь») заручились дополнительной серьёзной поддержкой в Харьковском областном управлении Службы безопасности Украины. Благодаря знакомству с сотрудником СБУ Максимом Роем, им удалось наладить многомиллионные финансовые махинации. Сама персона Роя сверх одиозная. В 2006 году он работал в следственном отделе СБУ в Херсонской области. Ключевая цель молодого следователя была понятно сразу – заработать как можно больше, как можно быстрее, любой ценой. Но такой нрав сотрудника сражу же попал в поле зрения отдела внутренней безопасности, в последствие Рой был задержан за получение взятки. И тут молодой следователь вспомнил о старых друзьях, среди которых Дмитрий Полковниченко выделялся особенно, в силу могущества его отца – Александра Полковниченко, который в то время руководил СБУ в Сумской области. Чудесным образом Рой возвращается в СБУ в Харьковской области, оперативником в сектор борьбы с экономическими преступлениями. Именно там в начале 2010-х годов он знакомиться с Олегом Кияшко, и вместе они налаживают преступную деятельность. Благодаря содействию Кияшко и Казарцева, Роя назначили заместителем начальника экономического отдела в секторе «К».

Почувствовав безнаказанность, оперативник СБУ вместе с Кияшко начинают открывать десятки фиктивных фирм для выведения кэша. Заработок группы в 2011 году составлял от 500 до 600 тысяч гривен – за создание условий для беспрепятственной работы конвертационных центров («Погореленко», «Гарибьян», «Чердак», «Жилин» и др.); до 700 тысяч гривен – от преступной деятельности лиц, осуществляющих кражу и дальнейшую переработку ГСМ («Кошелек» и др.); до 400 тысяч — за сопровождение ГСМ, контрабандно – ввезенных из РФ. В круг «бизнеса» Кияшко и его подручных также входили организация каналов контрабанды красной и чёрной икры. Основную доходную часть составляли денежные средства, полученные в результате незаконного возмещения НДС – ежемесячно от 1 до 1,6 млн. грн. Совокупный доход организованной преступной группировки по самым скромным подсчётам достигал 4 миллионов гривен в месяц. По курсу 2011 года – это 500 тысяч долларов США ежемесячно. Странным образом история Максима Роя обрывается в 2012 году – с того времени о нём нет никакой информации. Но главное, что наш герой – Олег Кияшко нигде не «потерялся», а даже наоборот, его схемы пошли вверх.

Также Кияшко смог наладить семейную жизнь с дочерью своего друга, партнёром по ОПГ «Князем», Валерией Казарцевой. Казарцева является судьёй Хозяйственного суда Харьковской области, и также не брезгует схематозом. СВ своей электронной декларации за 2015 год судья указала 149 тыс. гривен дохода от отчуждения имущества. При сравнении с декларацией за 2014 год выяснилось, что был продан автомобиль Porsche Panamera 2009 года выпуска. Однако рыночная стоимость машины оказалась как минимум в 8 раз заниженной. Также в декларации за 2015 год она задекларировала новый автомобиль — Porsche Cayenne S. Неплохо для скромной судьи!

Валерия Казарцева и её автомобили

До 2019 года в декларациях Казарцевой не было ни слова об её супруге – Олеге Кияшко. Но уже в ежегодной декларации за 2019 год, она указывает его в качестве мужа. Для того, чтобы изучить всё, что принадлежит Кияшко, нужно потратить немало времени. В его собственность входит 2 жилых дома площадью почти на 500 квадратных метров и на 20 квадратов, гостиничный комплекс на 1500 квадратов, 150-метровая квартира в Харькове, 6000 квадратных метров нежилых сооружений и множество земельных участков.

При таком массиве собственности, судья не брезгует получением социальной помощи от государства. В 2019 году управление социальной защиты населения выплатили ей 8600 гривен помощи. А вот её муж, Олег Кияшко, если верить электронной декларации, вообще не заработал ни копейки за 2019 год. Откуда же тогда всё это имущество? Явно, что добыто оно незаконным путём и работает сейчас в тени. Также в собственности судейской семьи нет ни одного автомобиля, помимо этого, у Казарцевой и её мужа нет ни единого украшения, дорогих часов и так далее. Кияшко даже не имеет «заначки» на чёрный день, если опять-таки верить декларации. Общий доход семьи составил около 350 тысяч гривен за год. Ещё более 200 тысяч Казарцевой подарил её отец – бандитский авторитет «Князь».

Вопрос: чем же тогда занимается Кияшко, если имеет столько собственности, и почему он не получает никакой прибыли? – Если верить самому Кияшко, он активно работает, и является крупным аграрным предпринимателем, совладельцем и основателем «Агроинвест Холдинг».

Данные из сайта «Агроинвест Холдинг»

Помимо «Агроинвест Холдинг», на Кияшко в целом зарегистрировано ещё 27 различных компаний. Трудно поверить в то, что ни один из этих бизнесов не принёс ему ни копейки доходов. Также, в декларации жены-судьи Кияшко отсутствует любая информация о корпоративных правах мужа. Соответственно мы, как граждане с активной позицией уже насчитали множество вранья в декларации Валерии Казарцевой. Видят ли это правоохранительные органы? Ответ прост: конечно же нет. В Реестре лиц, которые совершили коррупционные нарушения она отсутствует, а это значит, что НАЗК не увидело декларации судьи ничего противозаконного.

Но и аграрный бизнес честно Кияшко не смог наладить. По многочисленным данным, его компании занимаются рейдерством и «кидают» поставщиков на деньги.

Олег Кияшко (справа)

Несмотря на всё это, Кияшко имел сильную поддержку в лице областных чиновников, руководства полиции, прокуратуры и СБУ.

Но всё изменилось в 2020 году. Деятельность организованной преступной группировки под руководством тестя Кияшко «Князя» заинтересовала главное управление СБУ. Несмотря на все попытки заладить ситуацию, этого не получилось.

23 июля Служба безопасности Украины отчиталась, что разоблачила в Харьковской области мощную организованную преступную группировку, известную по уголовному прозвищу его лидера «Князя». Четверо активных участников ОПГ, среди которых и Кияшко, были задержаны.

По данным СБУ, группировка длительное время занималось вымогательством, рейдерством и умышленными убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Она имела четкую структуру и специализировалась на различных тяжких преступлениях, в том числе экономического и насильственного характера. В состав ОПГ входили в том числе бывшие правоохранители. Группировка имела значительное влияние на представителей органов местной власти.

По месту жительства и пребывания участников группировки были проведены 27 обысков. В результате следственных действий правоохранители изъяли почти 8,4 миллиона гривен, около 170 000 долларов США и 40 000 евро, черновые записи, свидетельствующие о масштабной преступной деятельности, средства связи, оружие и боеприпасы различных видов. Видео задержания Олега Кияшко:

3 августа 2020 года суд избрал для всех задержанных членов группировки Князя безальтернативную меру пресечения в виде держания под стражей. Сам же руководитель ОПГ Вадим Казарцев («Князь») по сегодняшний день находится в розыске.

Конечно же, то, что суд не выпустил уголовников на свободу – это огромный показатель, но как мы знаем, в нашей стране уголовное производство может развалиться на любом этапе, если это выгодно кому-то. Поэтому мы будем держать руку на пульсе ситуации, и со своей стороны будем освещать правдивую информацию, чтобы виновные понесли законное наказание.