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Плюс 6 754 за сутки: в Украине заразились коронавирусом 402 194 человек

02.11.2020

По состоянию на утро понедельника, 2 ноября, коронавирусом в Украине заболели 402 194 человека. Из них 6 754 за последние сутки.

Жертвами пандемии стали уже 7 375 украинцев (+69 за сутки), а преодолеть болезнь смогли 163 768 пациентов (+2 327). Такую статистику обнародовала пресс-служба Минздрава на Telegram-канале. 

В Минздраве отметили, что за последние сутки заболел 271 ребенок и 255 медработников. Госпитализирован в течение 24 часов 801 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев 1 ноября зарегистрированы в Харьковской области (817 случаев), Киеве (507 случаев), Львовской (464 случая), Черновицкой (418 случаев) и Житомирской (398 случаев) областях.

Общее количество случаев заболевания в регионах:

  • г. Kиев – 38745 случаев

  • Винницкая область – 10789 случаев

  • Волынская область – 13983 случая

  • Днепропетровская область – 15411 случаев

  • Донецкая область – 11235 случаев

  • Житомирская область – 15363 случая

  • Закарпатская область – 14911 случай

  • Запорожская область – 10370 случаев

  • Ивано-Франковская область – 21169 случаев

  • Киевская область – 17175 случаев

  • Кировоградская область – 2656 случаев

  • Луганская область – 3760 случаев

  • Львовская область – 30700 случаев

  • Николаевская область – 8495 случаев

  • Одесская область – 25325 случаев

  • Полтавская область – 9852 случая

  • Ривненская область – 19573 случая

  • Сумская область – 12071 случай

  • Тернопольская область – 20963 случая

  • Харьковская область – 37997 случаев

  • Херсонская область – 4270 случаев

  • Хмельницкая область – 16422 случая

  • Черкасская область – 9422 случая

  • Черновицкая область – 22485 случаев

  • Черниговская область – 9052 случая

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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