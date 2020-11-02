Плюс 6 754 за сутки: в Украине заразились коронавирусом 402 194 человек

По состоянию на утро понедельника, 2 ноября, коронавирусом в Украине заболели 402 194 человека. Из них 6 754 за последние сутки.

Жертвами пандемии стали уже 7 375 украинцев (+69 за сутки), а преодолеть болезнь смогли 163 768 пациентов (+2 327). Такую статистику обнародовала пресс-служба Минздрава на Telegram-канале.

В Минздраве отметили, что за последние сутки заболел 271 ребенок и 255 медработников. Госпитализирован в течение 24 часов 801 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев 1 ноября зарегистрированы в Харьковской области (817 случаев), Киеве (507 случаев), Львовской (464 случая), Черновицкой (418 случаев) и Житомирской (398 случаев) областях.

Общее количество случаев заболевания в регионах:

г. Kиев – 38745 случаев

Винницкая область – 10789 случаев

Волынская область – 13983 случая

Днепропетровская область – 15411 случаев

Донецкая область – 11235 случаев

Житомирская область – 15363 случая

Закарпатская область – 14911 случай

Запорожская область – 10370 случаев

Ивано-Франковская область – 21169 случаев

Киевская область – 17175 случаев

Кировоградская область – 2656 случаев

Луганская область – 3760 случаев

Львовская область – 30700 случаев

Николаевская область – 8495 случаев

Одесская область – 25325 случаев

Полтавская область – 9852 случая

Ривненская область – 19573 случая

Сумская область – 12071 случай

Тернопольская область – 20963 случая

Харьковская область – 37997 случаев

Херсонская область – 4270 случаев

Хмельницкая область – 16422 случая

Черкасская область – 9422 случая

Черновицкая область – 22485 случаев

Черниговская область – 9052 случая

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.