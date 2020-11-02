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Мэр Белгород-Днестровска заразился Covid-19

02.11.2020

Выигравший выборы мэра Белгород-Днестровска Виталий Граждан заразился Covid-19.

Об этом он публично сообщил в социальной сети.

“30 октября постановлением Белгород-Днестровской ТИК я был признан избранным на должность городского главы Белгорода-Днестровского. Хочу поблагодарить голову и всех членов комиссии за сложную и честную работу. 

Согласно законодательству Украины мы уже имеем право созывать очередную сессию горсовета и приводить к присяге новоизбранный депутатский корпус и городского голову. Но, к сожалению, Covid-19 добрался и до меня, тест показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, не имею права никого подвергать риску. Работаю на дому.

Как только позволит здоровье, я сделаю все, чтобы максимально быстро провести все предусмотренные протоколом процедуры и приступить к выполнению своих служебных обязанностей на посту мэра города и реализации своей предвыборной программы”, – написал Виталий Граждан.

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