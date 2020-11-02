В МЗС розповіли, коли Україна отримає спільний авіапростір з ЄС

Угода про спільний авіаційний простір між Україною і ЄС планується підписати в 2021 році.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, – передає Лівий берег.

“Щодо спільного авіаційного простору, то якщо не станеться ніяких форс-мажорів, то наступного року ми його підпишемо. Щодо угоди про асоціацію, то угода буде рухатися лише вперед”, – сказав Кулеба.

Він також зазначив, що українські дипломати працюють над лібералізацією візового режиму з Великою Британією. Втім, повний безвіз із Британією, який Україна наразі має з ЄС, на сьогодні “не на порядку денному”.