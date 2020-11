Украинский фильм «Голем» попал в топ самых страшных

Украинский фильм «Голем» отметили американские критики

The New York Times включил фильм «Голем» украинской компании SE Film Production в свою подборку 13 самых страшных фильмов, описав картину как «необычный сверхъестественный триллер, напоминающий «Франкенштайна» и «Ведьму» Роберта Еггерса».

Фильм «Голем» израильские режиссеры Иоав и Дорон Пас снимали в 2017 году в Киеве и в 2018-м в Одессе. Главную роль исполнил 15-летний украинский актер Кирилл Черняков.

Кроме «Голема» в список самых страшных фильмов от The New York Times попали такие картины:

Февраль (The Blackcoat’s Daughter)

Камера (Cam)

Ублюдок 2 (Creep 2)

Зловещие мертвецы (The Evil Dead)

Дом 1000 трупов (House of 1000 Corpses)

Приглашение (The Invitation)

Полтергейст (Poltergeist)

Девятая сессия (Session 9)

Химера (Splice)

Милая (Sweetheart)

Убрать из друзей (Unfriended)

Что бы вы сделали… (Would You Rather)

О чем фильм «Голем»

Действие картины происходит в разгар эпидемии чумы в Литве в 1673 году. Небольшой еврейский поселок живет обособленной жизнью, однако российские христиане по соседству обвиняют их в распространении болезни. Главная героиня Ханна с помощью древних заклинаний создает Голема — существо-защитника, который очень похож на ее собственного погибшего сына. Один за одним уходят из жизни враги Ханны и все, кто желал ей и ее поселку зла. Но женщина не знала, что Големом управляет гораздо более страшная сила, чем та, которая грозила до его появления.

«Зимой 2017 года я увидел киностудию в селе Нежиловичи под Киевом и понял, что это идеальная локация для исторического фильма ужасов. Я был в восторге от идеи снять там хоррор и предложил своему другу и драматургу Ариэлю Коэну написать сценарий. Летом того же года мы начали съемки», — говорит продюсер ленты Шалом Айзенбах.

: Новости Ю