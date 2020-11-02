В Британии создали тест, способный выявить COVID-19 за секунды

В Великобритании ученые разработали тест на коронавирус, который показывает результат через несколько секунд, а не часов, как остальные тесты. Об этом сообщает «BBC News Русская служба».

Дыхательный тест разработала компания Imspex Diagnostics в Уэльсе. Его испытания проходили на пациентах в больницах Шотландии и Германии.

Оказалось, что прибор может выявить коронавирус и отличить его от других инфекций дыхательных путей почти мгновенно. Для этого потребуется несколько секунд, а для полного проведения теста – несколько минут.

Новый тест основан на технологии, которая изначально применялась при разработке тестов для диагностики других заболеваний, в частности рака легких, а также для отличия бактериальной инфекции от вирусной.

Глава компании Imspex Diagnostics Санти Домингес отметил, что у них был опыт применения подобных приборов и наработки в этой сфере. Пандемия COVID-19 вынудила компанию переключиться на борьбу с новым вирусом.

Разработанный прибор анализирует образец дыхания, ищет в нем неустойчивые химический элементы, которые указывают на тип респираторного заболевания. Таким методом удалось выявить коронавирус у 80% случаев, отличив его от других инфекций, к примеру бактериальной пневмонии.

Позже результаты прибора были подтверждены инвазивными способами тестирования.

Кроме того, во время исследования, проведенного в Эдинбурге, удалось обнаружить химические элементы, которые позволяют с большой вероятностью определять тяжесть заболевания и опасность летального исхода.

Разработчики считают, что их тесты могут значительно облегчить работу медиков. К тому же помогут определить коронавирус в периоды эпидемии гриппа, который имеет схожие симптомы с COVID-19.

Однако исследование нового теста пока не было достаточно масштабным. Тестирование провели лишь 100 пациентам. Впрочем, в Imspex Diagnostics сообщили, что прибор будет полностью готов к использованию через шесть месяцев, если будет найдено финансирование.