Глава ВОЗ самоизолировался

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус ушел на самоизоляцию. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Отмечается, что такое решение было принято после общения с больным коронавирусом человеком.

«У меня все хорошо, симптомов нет, но в ближайшие дни буду на карантине согласно протоколам ВОЗ и буду работать из дому. Крайне важно, чтобы все мы соблюдали руководство по охране здоровья. Так мы разорвем цепи передачи COVID-19, подавим вирус и защитим систему здравоохранения», – написал он.