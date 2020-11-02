Лось поразил забегом по поверхности реки

Американке Кристи Паниптчук удалось сделать эффектное видео на Аляске во время рыбалки. Как сообщает издание The Sun, женщина засняла лося, который удивительным образом бежал по поверхности реки параллельно их моторной лодке, а потом подрезал ее.

Некоторые решили, что это видео в «библейском стиле» с лосем, гуляющем «по воде аки по суху» — фейк. Однако Кристи пояснила, что на самом деле глубина реки в том месте — всего 13 сантиметров. А их небольшая лодка позволяет успешно маневрировать в мелких местах: на ней установлен не традиционный пропеллер, а двигатель по типу водомета.

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: Новости Ю