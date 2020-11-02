Волонтер поделилась трогательными воспоминаниями о грузине, погибшем в борьбе с «русским миром» на Донбассе

Волонтер фонда «Вернись живым» Марина Соколова поделилась воспоминаниями о грузине Георгие Саралидзе с позывным «Гюрза-2», который погиб в октябре 2017 года неподалеку Опытного Донецкой области.

Как пишет «Вернись живым» в Facebook, Георгий Саралидзе – грузин по происхождению, единственный сын у матери. Когда ему было 14 лет, отца убили русские в первой абхазской войне.

«Профессиональный военный, искренне ненавидел «русский мир» в любых его проявлениях», – говорится в рассказе.

С самого начала войны «Гюрза» был на передовой. О нем рассказывали байки и легенды во всех подразделениях, где приходилось быть волонтерке.

Весной 2015 года Саралидзе получил первое ранение. Волонтеры госпиталя сначала думали, что после такого ранения на войну уже не возвращаются, но ошиблись.

«Постоянные шутки и боевой настрой, даже несмотря на боль. Он всегда как-то незаметно появлялся там, где были мы, и всегда очень громко провожал нас каждый вечер.

– Ну я же разведчик, девушки! – когда его появление оказывалась неожиданностью, веселился он.

А мы отшучивались:

– Да какой же разведчик? Везде, где ты проходил, оставляешь после себя розы из салфеток!

– Женщина всегда должна быть с цветами!» – вспомнила Соколова.

31 октября 2017 года пресс-центр штаба АТО сообщил: «Наиболее горячо сегодня снова было на Донецком направлении. Утром боевики обстреляли из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия наш опорный пункт недалеко от Опытного. В результате этого обстрела один украинский воин погиб, один был ранен».

Позже волонтеры узнали, кто был тем самым «одним украинским воином» – Георгий Саралидзе.

«Украинский защитник, он отдал свою жизнь за свободную Украину», – завершила Соколова.



