Ляшко допустил повторное закрытие метро в Киеве

Если столица Украины Киев окажется в «красной» карантинной зоне из-за ежедневного роста количества больных коронавирусом, то в городе могут прекратить работу метро и другой общественный транспорт.

Такой сценарий допустил главный государственный санитарный врач страны, заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко. Мнением он поделился в интервью «Сегодня».

«Если мы говорим о красном уровне эпидемической опасности, то там два пункта, которые касаются общественного транспорта. Первый – ограничение его работы. Второй – запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт», – отметил представитель Минздрава.

По его словам, в таком случае маршруты, которые едут из Киева, также могут быть запрещены.

«Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается», – подчеркнул Ляшко.

Отметим, что по состоянию на утро 2 ноября в Киеве коронавирус диагностировали еще в 507 жителей. Так, общее количество случаев этой болезни в столице достигло 38 745.